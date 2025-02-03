Гусев: Несколько БПЛА уничтожены над Воронежской областью ночью

Несколько БПЛА были уничтожены в двух районах Воронежской области минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев утром 3 февраля.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Опасность атаки БПЛА была отменена в 5:56.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Несколько БПЛА были уничтожены в двух районах Воронежской области минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев утром 3 февраля.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Опасность атаки БПЛА была отменена в 5:56.