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Гусев: Несколько БПЛА уничтожены над Воронежской областью ночью

Никто не пострадал, разрушений нет.

Несколько БПЛА были уничтожены в двух районах Воронежской области минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев утром 3 февраля.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки БПЛА была отменена в 5:56.