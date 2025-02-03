Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО

«В 2014 году Сергей Бунчук переехал в Крым, в село Табачное Бахчисарайского района. Односельчане, знавшие Сергея Анатольевича, отзываются о нем как о человеке с активной и принципиальной позицией, хорошем сыне и достойном гражданине своей страны», — отметили в администрации.