Мечтал учить детей музыке: в селе Табачное простились с героем СВО

«2 февраля 2025 года в селе Табачное Бахчисарайского района состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Бунчуком Сереем Анатольевичем», — говорится в сообщении.
Сергей Бунчук родился 3 января 1977 года в городе Кировское Донецкой области. Детство и юность провел в Донбассе, трудился шахтером.
«В 2014 году Сергей Бунчук переехал в Крым, в село Табачное Бахчисарайского района. Односельчане, знавшие Сергея Анатольевича, отзываются о нем как о человеке с активной и принципиальной позицией, хорошем сыне и достойном гражданине своей страны», — отметили в администрации.
Односельчане вспоминают, что Сергей Бунчук прекрасно играл на гитаре, сочинял песни и сам исполнял их. Он играл в составе вокально-инструментального ансамбля в Севастополе, мечтал создать детский коллектив гитаристов и учить детей музыке.
В декабре 2024 года Сергей Анатольевич Бунчук подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен в зону специальной военной операции. Он умер в госпитале 31 января 2025 года.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, скорбим вместе с вами. Вечная память отважному воину!».