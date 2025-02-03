Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал атаку БПЛА в Волгограде

Минувшей ночью в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате произошедшего никто не пострадал.
При этом на территории НПЗ возникли возгорания, которые были оперативно локализованы.
Также глава региона отметил, что наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Сейчас подача электричества осуществляется в полном объеме.
Отметим, утром 3 февраля в волгоградском аэропорту отменили ограничения на полеты, введенные накануне вечером.