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С бойцом СВО простятся в Усть-Куте 5 февраля

Александр Слепцов погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте, что в Иркутской области, простятся с погибшим бойцом специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, Александр Слепцов погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания 17 сентября 2024.

— Прощание с героем пройдет 5 февраля в ритуальном зале по адресу улица Высоцкого, 22 с 13.30 до 14 часов, — рассказали в пресс-службе администрации.

38-летний мужчина проявил стойкость, мужество и героизм.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Даниил Басов из Тулуна героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Мужчина был стрелком-помощником гранатомётчика, за храбрость и отвагу его наградили Орденом Мужества.