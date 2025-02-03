С бойцом СВО простятся в Усть-Куте 5 февраля

В Усть-Куте, что в Иркутской области, простятся с погибшим бойцом специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, Александр Слепцов погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания 17 сентября 2024.
— Прощание с героем пройдет 5 февраля в ритуальном зале по адресу улица Высоцкого, 22 с 13.30 до 14 часов, — рассказали в пресс-службе администрации.
38-летний мужчина проявил стойкость, мужество и героизм.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Даниил Басов из Тулуна героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Мужчина был стрелком-помощником гранатомётчика, за храбрость и отвагу его наградили Орденом Мужества.