Беспилотник подловил танк, когда тот выдвигался на позицию, прячась за лесопосадкой. Примечательно, что Challenger не имел «мангала» для защиты от БПЛА. Видимо, его экипаж рассчитывал на помощь систем радиоэлектронного подавления — черные пластиковые грибы их антенн на башне видны на финальных кадрах.
Но украинские танкисты не учли, что русские операторы БПЛА массово переходят на невосприимчивые к РЭБ беспилотники с управлением по оптоволоконному кабелю. Судя по картинке хорошего качества, атаковавший британца «КВН» был как раз из таких.
Поставленные на Украину в количестве 14 штук, «Челленджеры» ничем не проявили себя на поле боя. Очень тяжелый (боевая масса 62,5 тонны) танк застревал в любой луже. А чтобы вытащить его, требовалась БРЭМ или другой «Челленджер». Советские танки не могли буксировать упитанного британца. Британская The Sun показала репортаж, в котором британский экипаж на полигоне долго не мог вытащить из грязи танк, засаженный туда украинскими курсантами.
Пушка у британца нарезная, снаряды от Abrams и Leopard к ней не походят, так что пришлось организовать отдельную логистику для доставки боеприпасов. Получившая Challenger 2 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ использовала их как самоходные орудия для стрельбы с закрытых позиций. Это привело к интенсивному износу стволов, а запасных Англия не прислала.
Заход 82-й ОДШБр в Курскую область стал для «Челленджеров» смертным часом. Тут и раскисшие черноземы, и русские дроны, и артиллерия… За неполных полгода ВСУ потеряли здесь полдюжины танков — и это только документально подтвержденные.