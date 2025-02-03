Появилось видео удара дрона «КВН» по танку Challenger в Курской области

Поставленные на Украину в количестве 14 штук, «Челленджеры» ничем не проявили себя на поле боя. Очень тяжелый (боевая масса 62,5 тонны) танк застревал в любой луже. А чтобы вытащить его, требовалась БРЭМ или другой «Челленджер». Советские танки не могли буксировать упитанного британца. Британская The Sun показала репортаж, в котором британский экипаж на полигоне долго не мог вытащить из грязи танк, засаженный туда украинскими курсантами.