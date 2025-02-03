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Появилось видео удара дрона «КВН» по танку Challenger в Курской области

Канал «Осведомитель» опубликовал видео поражения британского танка Challenger 2 русским FPV-дронов «КВН» в Курской области.

Беспилотник подловил танк, когда тот выдвигался на позицию, прячась за лесопосадкой. Примечательно, что Challenger не имел «мангала» для защиты от БПЛА. Видимо, его экипаж рассчитывал на помощь систем радиоэлектронного подавления — черные пластиковые грибы их антенн на башне видны на финальных кадрах.

Но украинские танкисты не учли, что русские операторы БПЛА массово переходят на невосприимчивые к РЭБ беспилотники с управлением по оптоволоконному кабелю. Судя по картинке хорошего качества, атаковавший британца «КВН» был как раз из таких.

Поставленные на Украину в количестве 14 штук, «Челленджеры» ничем не проявили себя на поле боя. Очень тяжелый (боевая масса 62,5 тонны) танк застревал в любой луже. А чтобы вытащить его, требовалась БРЭМ или другой «Челленджер». Советские танки не могли буксировать упитанного британца. Британская The Sun показала репортаж, в котором британский экипаж на полигоне долго не мог вытащить из грязи танк, засаженный туда украинскими курсантами.

Пушка у британца нарезная, снаряды от Abrams и Leopard к ней не походят, так что пришлось организовать отдельную логистику для доставки боеприпасов. Получившая Challenger 2 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ использовала их как самоходные орудия для стрельбы с закрытых позиций. Это привело к интенсивному износу стволов, а запасных Англия не прислала.

Заход 82-й ОДШБр в Курскую область стал для «Челленджеров» смертным часом. Тут и раскисшие черноземы, и русские дроны, и артиллерия… За неполных полгода ВСУ потеряли здесь полдюжины танков — и это только документально подтвержденные.