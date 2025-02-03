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Главное из брифинга Минобороны 3 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 3 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Уды и Охримовка Харьковской области.

«Противник потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

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Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Бойцы «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка ЛНР и Ямполь ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе за сутки достигли 300 человек. Российские военнослужащие уничтожили: бронетранспортер М113, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

«Южная» группировка заняла новые рубежи

Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 220 боевиков. Также уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два склада боеприпасов противника.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 520 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли удар по 12 бригадам противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Лысовка, Котлино, Димитров, Успеновка, Ясеновое и Андреевка ДНР.

За сутки украинская сторона потеряла до 520 боевиков, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и два артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Раздольное, Бурлацкое, Новоселка, Веселое, Новополь и Днепроэнергия ДНР.

Потери ВСУ превысили 150 человек. Также украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, четырех орудий полевой артиллерии, станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Днепровское и Отрадокаменка Херсонской области.

«Противник потерял до 70 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 146 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Средства ПВО уничтожили и нейтрализовали 199 БПЛА самолетного типа, в том числе 124 вне зоны СВО. Также уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.