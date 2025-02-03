В Курской области погиб кандидат в мастера спорта с Урала

В Курской области при освобождении населенного пункта Новоивановка на территории Суджанского района 7 декабря погиб свердловчанин, гвардии рядовой Артём Т. Об этом сообщает администрация Каменска-Уральского.
Мужчина родился и вырос в Туринском районе. Рано остался сиротой. Был кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Несколько лет назад переехал в Каменск-Уральский. А осенью 2024 года подписал контракт с Минобороны.
Командование представило его посмертно к ордену Мужества. Простятся с героем 4 февраля в Каменске-Уральском.