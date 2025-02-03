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В Курской области погиб кандидат в мастера спорта с Урала

Простятся с ним 4 февраля в Каменске-Уральском.

В Курской области при освобождении населенного пункта Новоивановка на территории Суджанского района 7 декабря погиб свердловчанин, гвардии рядовой Артём Т. Об этом сообщает администрация Каменска-Уральского.

Мужчина родился и вырос в Туринском районе. Рано остался сиротой. Был кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Несколько лет назад переехал в Каменск-Уральский. А осенью 2024 года подписал контракт с Минобороны.

Командование представило его посмертно к ордену Мужества. Простятся с героем 4 февраля в Каменске-Уральском.