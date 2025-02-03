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Essanews: российское самодельное оружие для борьбы с БПЛА оказалось эффективным

Конфликтующие на Украине стороны импровизируют в производстве решений по борьбе с беспилотниками. И некоторые попытки оказываются успешными, причем у российских военных есть преимущество, сообщает издание Essanews.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

У российской стороны есть разумные решения, говорится в статье. Например, система борьбы с беспилотниками на базе четырехствольного крупнокалиберного пулемета ЯкБ калибра 12,7×108 мм, оснащенная коллиматорным прицелом и тепловизионной камерой с дисплеем. Она устанавливается ​​на штативе, вероятно, прикрепленном к автомобилю «Лада» или другому транспортному средству.

Использование крупнокалиберных пулеметов в качестве оружия борьбы с дронами с теоретической дальностью стрельбы до полутора километров — не новая идея. Однако ЯкБ-12,7 не является автоматизированным оружием, оснащенным радарами. Он управляется стрелком с тепловизионной камерой и, возможно, лазерным дальномером для измерения расстояния до цели, предполагает Essanews.

Если у стрелка есть опыт и он использует трассирующие боеприпасы, этот вариант защиты может быть эффективен на расстоянии нескольких метров, особенно против более крупных бомбардировщиков-дронов, таких как украинская «Баба-яга».

Однако точность и эффективность этого недорого средства защиты будут уступать аналогичным показателям компьютеризированной системы управления огнем в сочетании с радаром.

С другой стороны, скорострельность пулемета ЯкБ-12,7 равна 4000−5000 выстрелам в минуту. Это позволяет ему буквально «обливать цель свинцом», пока хватает боеприпасов.

В любом случае это гораздо более действенное решение, чем обреченная на провал попытка сбивать дроны на расстоянии нескольких сотен метров с помощью автоматов АК или дробовиков.