Essanews: российское самодельное оружие для борьбы с БПЛА оказалось эффективным

У российской стороны есть разумные решения, говорится в статье. Например, система борьбы с беспилотниками на базе четырехствольного крупнокалиберного пулемета ЯкБ калибра 12,7×108 мм, оснащенная коллиматорным прицелом и тепловизионной камерой с дисплеем. Она устанавливается на штативе, вероятно, прикрепленном к автомобилю «Лада» или другому транспортному средству.
Использование крупнокалиберных пулеметов в качестве оружия борьбы с дронами с теоретической дальностью стрельбы до полутора километров — не новая идея. Однако ЯкБ-12,7 не является автоматизированным оружием, оснащенным радарами. Он управляется стрелком с тепловизионной камерой и, возможно, лазерным дальномером для измерения расстояния до цели, предполагает Essanews.
Однако точность и эффективность этого недорого средства защиты будут уступать аналогичным показателям компьютеризированной системы управления огнем в сочетании с радаром.
В любом случае это гораздо более действенное решение, чем обреченная на провал попытка сбивать дроны на расстоянии нескольких сотен метров с помощью автоматов АК или дробовиков.