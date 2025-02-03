Essanews: российское самодельное оружие для борьбы с БПЛА оказалось эффективным

У российской стороны есть разумные решения, говорится в статье . Например, система борьбы с беспилотниками на базе четырехствольного крупнокалиберного пулемета ЯкБ калибра 12,7×108 мм, оснащенная коллиматорным прицелом и тепловизионной камерой с дисплеем. Она устанавливается ​​на штативе, вероятно, прикрепленном к автомобилю «Лада» или другому транспортному средству.

Использование крупнокалиберных пулеметов в качестве оружия борьбы с дронами с теоретической дальностью стрельбы до полутора километров — не новая идея. Однако ЯкБ-12,7 не является автоматизированным оружием, оснащенным радарами. Он управляется стрелком с тепловизионной камерой и, возможно, лазерным дальномером для измерения расстояния до цели, предполагает Essanews.

Если у стрелка есть опыт и он использует трассирующие боеприпасы, этот вариант защиты может быть эффективен на расстоянии нескольких метров, особенно против более крупных бомбардировщиков-дронов, таких как украинская «Баба-яга».