Алаудинов: «Арбат» достойно выполнял задачи в Курской области

В ЖК «Алые паруса» в Москве ранее произошел взрыв, в результате чего Саркисян был ранен. Впоследствии он умер в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Хочу сказать то, что я думаю по поводу события, которое сегодня произошло в Москве, — террористический акт, который унес жизнь нашего боевого товарища Армена Саркисяна, командира подразделения “Арбат”. Хотел бы принести свои соболезнования всем близким, бойцам подразделения, всем домашним. На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом. Достойно выполняло подразделение “Арбат” свои боевые задачи», — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что смерть Саркисяна является большой потерей для армянского народа и для России. «Армен с достоинством защищал наше отечество, — добавил генерал-лейтенант. — Я считаю, что враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание, они однозначно получат по заслугам».