Алаудинов: «Арбат» достойно выполнял задачи в Курской области

«Хочу сказать то, что я думаю по поводу события, которое сегодня произошло в Москве, — террористический акт, который унес жизнь нашего боевого товарища Армена Саркисяна, командира подразделения “Арбат”. Хотел бы принести свои соболезнования всем близким, бойцам подразделения, всем домашним. На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом. Достойно выполняло подразделение “Арбат” свои боевые задачи», — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.