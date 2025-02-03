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102 минуты держался режим авиационной опасности в Воронежской области 3 февраля

По предварительным данным, обошлось без последствий.

В Воронежской области сегодня, 3 февраля, отменили режим авиационной опасности. В 15:14 об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее — в 13:32 — режим объявлял глава региона.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни губернатор, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области ночью 3 февраля сбили пять украинских дронов. Всего над регионами России перехватили и уничтожили 70 БПЛА.