102 минуты держался режим авиационной опасности в Воронежской области 3 февраля

В Воронежской области сегодня, 3 февраля, отменили режим авиационной опасности. В 15:14 об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее — в 13:32 — режим объявлял глава региона.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни губернатор, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области ночью 3 февраля сбили пять украинских дронов. Всего над регионами России перехватили и уничтожили 70 БПЛА.