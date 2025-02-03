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Житель Ветлуги Сергей Пчелин погиб на СВО

Церемония прощания состоится 4 февраля.

Сергей Пчелин из Ветлуги погиб, выполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации. Церемония прощания с бойцом состоится во вторник, 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ветлужского округа.

Отмечается, что отпевание начнется в 10.15 в местном храме Святой Живоначальной Троицы. Траурный митинг состоится в одиннадцать часов дня на Братской площади.

Отдать дань памяти герою смогут земляки, друзья и знакомые. Совет депутатов и администрация Ветлужского округа выразили свои соболезнования семье погибшего.

Ранее мы сообщали о церемонии прощания с военнослужащим из Дзержинска. Траурный митинг прошёл 29 января.