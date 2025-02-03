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Отдал жизнь за мир: в Крыму простились с бойцом Романом Оджахгулиевым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Крыму проводили в последний путь погибшего в зоне СВО Романа Оджахгулиева. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного совета республики.

Роман родился 18 октября 1986 года.

«3 февраля простились с участником специальной военной операции, жителем села Красногвардейского Романом Оджахгулиевым. Погиб 5 декабря 2024 года в бою при освобождении Донецкой Народной Республики. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за мирное будущее нашей страны, за счастливое и безопасное будущее наших детей», — говорится в сообщении.

Ранее в селе Табачное Бахчисарайского района состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Бунчуком Сереем Анатольевичем, который в декабре прошлого года подписал контракт с Минобороны. Умер в госпитале 31 января 2025-го.