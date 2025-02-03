Отдал жизнь за мир: в Крыму простились с бойцом Романом Оджахгулиевым

«3 февраля простились с участником специальной военной операции, жителем села Красногвардейского Романом Оджахгулиевым. Погиб 5 декабря 2024 года в бою при освобождении Донецкой Народной Республики. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за мирное будущее нашей страны, за счастливое и безопасное будущее наших детей», — говорится в сообщении.