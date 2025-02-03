Потери ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили до 210 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять ББМ и др. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили более 56 тыс. человек.
Удар ВСУ по интернату с беженцами в Судже
Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области, где укрывались мирные граждане, чудовищной провокацией со стороны Киева. Мария Захарова заявила, что международные структуры опозорили себя, не реагируя на убийства мирных жителей в селе Русское Поречное, совершенные украинскими боевиками.
Алаудинов: «Арбат» достойно выполнял задачи в Курской области
Генерал-лейтенант Апты Алаудинов выразил соболезнования в связи с гибелью Армена Саркисяна, командира подразделения «Арбат». Саркисян умер в больнице после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве.