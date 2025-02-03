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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 3 февраля 2025 года

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 56 980 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 3 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Потери ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили до 210 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять ББМ и др. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили более 56 тыс. человек.

Удар ВСУ по интернату с беженцами в Судже

Источник: AP 2024

Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области, где укрывались мирные граждане, чудовищной провокацией со стороны Киева. Мария Захарова заявила, что международные структуры опозорили себя, не реагируя на убийства мирных жителей в селе Русское Поречное, совершенные украинскими боевиками.

Алаудинов: «Арбат» достойно выполнял задачи в Курской области

Генерал-лейтенант Апты Алаудинов выразил соболезнования в связи с гибелью Армена Саркисяна, командира подразделения «Арбат». Саркисян умер в больнице после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве.