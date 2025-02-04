ВСУ начали массовую эвакуацию раненых из Часова Яра

В районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике украинское командование начало массовую эвакуацию раненых военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».