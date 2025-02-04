В районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике украинское командование начало массовую эвакуацию раненых военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».
Отмечается, что Вооруженные силы России уже преодолели канал Северский Донец — Донбасс к северу от Часова Яра и приближаются к селу Майское.
Артиллерийские и ударные подразделения прикрывают штурмовые группы Добровольческого корпуса. В пресс-службе отметили, что эффективность ударов подтверждается эвакуацией раненных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Там же отметили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада «Юга», действующая в составе корпуса, разгромила опорный пункт ВСУ к западу от Часова Яра и продолжила штурмовую операцию внутри населенного пункта.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр.