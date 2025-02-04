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ВСУ начали массовую эвакуацию раненых из Часова Яра

В районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике украинское командование начало массовую эвакуацию раненых военнослужащих.
Источник: Reuters

В районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике украинское командование начало массовую эвакуацию раненых военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».

Отмечается, что Вооруженные силы России уже преодолели канал Северский Донец — Донбасс к северу от Часова Яра и приближаются к селу Майское.

Артиллерийские и ударные подразделения прикрывают штурмовые группы Добровольческого корпуса. В пресс-службе отметили, что эффективность ударов подтверждается эвакуацией раненных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Там же отметили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада «Юга», действующая в составе корпуса, разгромила опорный пункт ВСУ к западу от Часова Яра и продолжила штурмовую операцию внутри населенного пункта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр.