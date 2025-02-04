Над Азовским морем уничтожили дальнобойную ракету «Нептун»

Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее, в ночь на 3 февраля, над Россией ликвидировали 70 БПЛА. В том числе пять дронов сбили над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и два — над Курской.
Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее, в ночь на 3 февраля, над Россией ликвидировали 70 БПЛА. В том числе пять дронов сбили над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и два — над Курской.