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Над Азовским морем уничтожили дальнобойную ракету «Нептун»

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее, в ночь на 3 февраля, над Россией ликвидировали 70 БПЛА. В том числе пять дронов сбили над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и два — над Курской.