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Во Владивостоке почтили память погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова

На центральной площади Владивостока — у стелы «Владивосток — город воинской славы» — 4 февраля прошла церемония возложения цветов в память о погибших бойцах добровольческого отряда «Тигр». Среди них и Сергей Ефремов — командир отряда, вице-губернатор Приморского края.

Почтить память героев собрались около 300 человек — бойцы отрядов «Тигр», «Тигр-Правопорядок», представители «Молодой Гвардии», «Юнармии», а также сотрудники краевого правительства, администрации Владивостока, депутаты и неравнодушные жители города.

С начала церемонии прошло более двух часов, однако приморцы до сих пор продолжают нести цветы к мемориалу.

Напомним, о трагической смерти командира отряда «Тигр» и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова стало известно в воскресенье, 2 февраля. Предварительно, автомобиль, в котором ехал боец, мог наехать на магнитную мину или попасть под атаку дрона.