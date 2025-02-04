Во Владивостоке почтили память погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова

Почтить память героев собрались около 300 человек — бойцы отрядов «Тигр», «Тигр-Правопорядок», представители «Молодой Гвардии», «Юнармии», а также сотрудники краевого правительства, администрации Владивостока, депутаты и неравнодушные жители города.
С начала церемонии прошло более двух часов, однако приморцы до сих пор продолжают нести цветы к мемориалу.
Напомним, о трагической смерти командира отряда «Тигр» и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова стало известно в воскресенье, 2 февраля. Предварительно, автомобиль, в котором ехал боец, мог наехать на магнитную мину или попасть под атаку дрона.