В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие

«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения», — написал глава региона.
Балицкий уточнил, что водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Его решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.
Всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих. Всем детям отказали медицинскую помощь, с ними работают психологи. Пятерых отправили в больницу на дообследование.
Балицкий отметил, что это уже второй случай, когда ВСУ целят в школьный автобус.
«Очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все», — заключил губернатор.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.