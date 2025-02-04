Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, водитель и пять детей получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Источник: Евгений Балицкий

«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения», — написал глава региона.

Балицкий уточнил, что водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Его решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.

Всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих. Всем детям отказали медицинскую помощь, с ними работают психологи. Пятерых отправили в больницу на дообследование.

Балицкий отметил, что это уже второй случай, когда ВСУ целят в школьный автобус.

«Очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все», — заключил губернатор.

Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.