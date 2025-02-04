В Волгограде продолжают устранять последствия атаки БПЛА

Работы по устранению последствий массированной атаки вражеских беспилотников, совершенной накануне, идут на юге Волгограда.
«На территории г. Волгограда продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА», - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Волгоградской области.
Напомним, что в ночь на 3 февраля силы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 25 беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков произошли возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, однако они были оперативно локализованы. Никто не пострадал.
Добавим, что в соцсетях некоторые волгоградцы поделились фотографиями выбитых стекол в домах в Красноармейском районе. Как заявили в мэрии областного центра, во всех подтвержденных случаях ущерба жителям будет оказана помощь. Районные власти уже проводят соответствующую работу.