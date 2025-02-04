В Волгограде продолжают устранять последствия атаки БПЛА

Напомним, что в ночь на 3 февраля силы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 25 беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков произошли возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, однако они были оперативно локализованы. Никто не пострадал.