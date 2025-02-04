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В Волгограде продолжают устранять последствия атаки БПЛА

Региональное ГУ МЧС уведомило жителей о проведении работ.

Работы по устранению последствий массированной атаки вражеских беспилотников, совершенной накануне, идут на юге Волгограда.

«На территории г. Волгограда продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА», -​ говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Волгоградской области.

Напомним, что в ночь на 3 февраля силы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 25 беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков произошли возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, однако они были оперативно локализованы. Никто не пострадал.

Добавим, что в соцсетях некоторые волгоградцы поделились фотографиями выбитых стекол в домах в Красноармейском районе. Как заявили в мэрии областного центра, во всех подтвержденных случаях ущерба жителям будет оказана помощь. Районные власти уже проводят соответствующую работу.