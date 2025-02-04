Игорь Кобзев передал семье погибшего бойца СВО государственную награду РФ

«Андрис Лундуп бесстрашно, с честью и до конца выполнил свой воинский долг по обеспечению национальной безопасности нашего государства, защите суверенитета и противодействия актам агрессии против мирного населения нашей страны. Он ушел из жизни непобежденным, настоящий воин. Мужество и отвага Андриса Альбертовича навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сказал Игорь Кобзев.