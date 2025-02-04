Игорь Кобзев передал семье погибшего бойца СВО государственную награду РФ

«Андрис Лундуп бесстрашно, с честью и до конца выполнил свой воинский долг по обеспечению национальной безопасности нашего государства, защите суверенитета и противодействия актам агрессии против мирного населения нашей страны. Он ушел из жизни непобежденным, настоящий воин. Мужество и отвага Андриса Альбертовича навсегда останутся в наших сердцах и памяти», — сказал Игорь Кобзев.
Андрис Лундуп родился 30 марта 1984 года в селе Хонделен Барун-Хемчикского района Тувинской АССР. Срочную службу проходил в Пограничных войсках ФСБ России. В апреле 2019 года был призван на военную службу по контракту. Неоднократно направлялся в служебные командировки на территорию Белгородской области.
Пограничный наряд, в состав которого входил старший прапорщик Андрис Лундуп, 16 сентября 2024 года осуществлял пограничную деятельность на российско-украинском участке государственной границы. В районе населенного пункта Петровка Белгородского района, на расстоянии около одного километра от государственной границы, наряд подвергся обстрелу. Выполняя поставленную задачу, старший прапорщик Андрис Лундуп получил ранение, от которого впоследствии скончался.
За мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции, старший прапорщик Андрис Лундуп представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.