В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».