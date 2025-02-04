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В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья

Песков назвал погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова героем.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, его вклад хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он герой, его вклад хорошо известен и в формировании этого батальона (Тигр — ред.), и он был первым его командиром. Геройский человек, геройски погиб», — сказал Песков.

Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».

Песков Дмитрий