Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО РФ за сутки сбили 68 беспилотников ВСУ

Уничтожены также управляемая ракета большой дальности «Нептун», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS, а также 68 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Там добавили, что с начала специальной военной операции уже уничтожены 283 вертолета, 42 406 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 023 танка и других боевых бронированных машин, 1 513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 31 186 единиц специальной военной автомобильной техники.