Средства ПВО РФ за сутки сбили 68 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», снаряд РСЗО HIMARS, а также 68 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Там добавили, что с начала специальной военной операции уже уничтожены 283 вертолета, 42 406 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 023 танка и других боевых бронированных машин, 1 513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 31 186 единиц специальной военной автомобильной техники.