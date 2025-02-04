Средства ПВО РФ за сутки сбили 68 беспилотников ВСУ

Там добавили, что с начала специальной военной операции уже уничтожены 283 вертолета, 42 406 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 023 танка и других боевых бронированных машин, 1 513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 31 186 единиц специальной военной автомобильной техники.