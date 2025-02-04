Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заведующий детсадом в Новосибирской области Петр Русских стал героем СВО

Заведующий детским садом № 5 города Татарска Петр Русских стал участником спецоперации.

В 2022 году, после потери близкого родственника, он принял решение начать гражданскую службу в Беловодском районе ЛНР. В 2023 году Русских вступил в бригаду «Сибирь» в качестве добровольца.

Петр Николаевич окончил Новосибирский государственный педагогический университет, работал учителем истории и руководил Центром спортивной подготовки по конному спорту. С марта 2023 года он стал заведующим детсадом в Татарске.

В ходе службы Петр Русских был награжден боевой наградой ДНР, а также получил статус ветерана боевых действий и благодарность от главы ЛНР.