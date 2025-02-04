ВС РФ поразили склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах», — говорится в сообщении.