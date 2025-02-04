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ВС РФ поразили склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах», — говорится в сообщении.