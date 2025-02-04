ВСУ от действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли за сутки до 65 военных

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сказали в ведомстве.