ВСУ от действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли за сутки до 65 военных

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сказали в ведомстве.
По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.