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ВСУ от действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли за сутки до 65 военных

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий группировок войск «Север» и «Днепр» потеряли за сутки до 65 военных и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сказали в ведомстве.

По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.