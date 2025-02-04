Погиб в Курской области: в Бахчисарае простились с участником СВО

Шватченко родился 9 июля 1988 года в Бахчисарае. С юных лет крымчанин проявлял интерес к спорту и творчеству. Он отправился в зону СВО, где показал себя храбрым и преданным солдатом. Шватченко участвовал в боевых операциях, где проявлял смелость и стратегическое мышление. Военнослужащего неоднократно награждали медалями.