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Погиб в Курской области: в Бахчисарае простились с участником СВО

В Бахчисарае простились с погибшим в Курской области участником СВО.

Источник: пресс-служба администрации Бахчисарайского района

Во вторник, 4 февраля, в Бахчисарае простились с погибшим участником специальной военной операции Сергеем Шватченко. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Шватченко родился 9 июля 1988 года в Бахчисарае. С юных лет крымчанин проявлял интерес к спорту и творчеству. Он отправился в зону СВО, где показал себя храбрым и преданным солдатом. Шватченко участвовал в боевых операциях, где проявлял смелость и стратегическое мышление. Военнослужащего неоднократно награждали медалями.

Будучи стрелком мотострелкового батальона, гвардии рядовой Шватченко погиб 16 января 2025 года. Это произошло в Курской области. С бойцом простились на Аллее славы. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«В памяти своих сослуживцев, близких и родных Сергей Шватченко навсегда останется как мужественный, бесстрашный и преданный своей стране солдат… Вечная память нашему земляку!», — говорится в сообщении.