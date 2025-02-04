Погиб в Курской области: в Бахчисарае простились с участником СВО

Во вторник, 4 февраля, в Бахчисарае простились с погибшим участником специальной военной операции Сергеем Шватченко. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Шватченко родился 9 июля 1988 года в Бахчисарае. С юных лет крымчанин проявлял интерес к спорту и творчеству. Он отправился в зону СВО, где показал себя храбрым и преданным солдатом. Шватченко участвовал в боевых операциях, где проявлял смелость и стратегическое мышление. Военнослужащего неоднократно награждали медалями.
Будучи стрелком мотострелкового батальона, гвардии рядовой Шватченко погиб 16 января 2025 года. Это произошло в Курской области. С бойцом простились на Аллее славы. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
«В памяти своих сослуживцев, близких и родных Сергей Шватченко навсегда останется как мужественный, бесстрашный и преданный своей стране солдат… Вечная память нашему земляку!», — говорится в сообщении.