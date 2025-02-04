Психологи получат доплату за реабилитацию участников СВО в Нижегородской области

Речь шла о модернизации центров реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, в том числе и участников специальной военной операции.
Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых отметил, что разработанные меры поддержки являются комплексными. Так, средства будут направлены на приобретение инновационного оборудования, компьютерной техники, подготовку кадров и обучение специалистов.
«Мы предлагаем дополнить данный перечень направлением расходов на заработную плату специалистов, в том числе психологов, осуществляющих реабилитацию инвалидов, ветеранов боевых действий, участников СВО. Посмотрели зарплаты по этим учреждениям у психологов — около 35 тыс. рублей. Это если на одну ставку, если на полторы ставки человек заработает около 44 тыс. рублей. В дальнейшем необходимы будут специалисты, психологи, которые смогут работать с новым оборудованием. Рассматриваем вариант того, чтобы субсидия на модернизацию центров могла также тратиться либо на доплату данным специалистам, либо фиксироваться как отдельный тариф», — подчеркнул министр.
Игорь Седых уточнил, что в 2025 году на озвученные меры поддержки предусмотрено 56 млн рублей. Из них почти 11 млн рублей будет выделено на приобретение оборудования. При этом 42 млн рублей получено за счет средств федерального бюджета.
Он напомнил, что в Нижегородской области работают восемь реабилитационных учреждений, шесть из которых оказывают услуги инвалидам, ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО.
В связи с этим министр социальной политики предложил расширить количество подобных учреждений, в том числе и федерального значения, на территории столицы Поволжья.
Ранее председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил усиленную работу региона в части поддержки участников СВО.
«Мер по поддержке участников СВО и семей с детьми не может быть в избытке! Обязательно продолжим эту работу в 2025 году», — подчеркнул спикер ЗС НО.