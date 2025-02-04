Психологи получат доплату за реабилитацию участников СВО в Нижегородской области

«Мы предлагаем дополнить данный перечень направлением расходов на заработную плату специалистов, в том числе психологов, осуществляющих реабилитацию инвалидов, ветеранов боевых действий, участников СВО. Посмотрели зарплаты по этим учреждениям у психологов — около 35 тыс. рублей. Это если на одну ставку, если на полторы ставки человек заработает около 44 тыс. рублей. В дальнейшем необходимы будут специалисты, психологи, которые смогут работать с новым оборудованием. Рассматриваем вариант того, чтобы субсидия на модернизацию центров могла также тратиться либо на доплату данным специалистам, либо фиксироваться как отдельный тариф», — подчеркнул министр.