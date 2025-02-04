Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет

По данным суда, житель гороа Камышина с 2022 по 2024 годы переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ, он также записал соответствующий видеоролик. По информации суда, россиянину перевели деньги, он купил билет на поезд, собрал вещи и отправился в сторону Украины, но добраться до пункта назначения не успел, так как сотрудники ФСБ задержали его в поезде.