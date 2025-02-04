Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет

ВОЛГОГРАД, 4 фев — РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9 годам колонии за приготовление к госизмене, мужчину задержали в поезде по пути на Украину, где он намеревался вступить в ряды ВСУ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным суда, житель гороа Камышина с 2022 по 2024 годы переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ, он также записал соответствующий видеоролик. По информации суда, россиянину перевели деньги, он купил билет на поезд, собрал вещи и отправился в сторону Украины, но добраться до пункта назначения не успел, так как сотрудники ФСБ задержали его в поезде.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении суда.
Волгоградский областной суд признал его виновным в приготовлении к государственной измене. Приговор в силу не вступил.