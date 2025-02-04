ВСУ потеряли до 345 военных на курском направлении за сутки

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 57 330 военнослужащих, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1 708 боевых бронированных машин, 1 798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.