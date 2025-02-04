ВСУ потеряли до 345 военных на курском направлении за сутки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили до 345 военных, 2 танка и 27 боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО “Тунгуска”, 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета», — сообщили там.
По данным МО РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 57 330 военнослужащих, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1 708 боевых бронированных машин, 1 798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.