Группировка «Север» продвинулась под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам теробороны в районе города Волчанска Харьковской области.
«Противник потерял до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Новомлынск, Новая Кругляковка, Западное, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Невское ЛНР, Ямполовка и Ямполь ДНР.
Украинская сторона потеряла более 290 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов.
«Южная» группировка заняла новые позиции
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника и формированию «Иностранный легион» в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 260 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 510 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли удар по 10 бригадам противника в районах 12 населенных пунктов ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла порядка 510 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, восемь артиллерийских орудий.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Бурлацкое, Раздольное и Новополь ДНР.
Потери ВСУ превысили 140 человек. Также украинская сторона лишилась танка, шести боевых бронированных машин, двух автомобилей, семи орудий полевой артиллерии и склада боеприпасов.
Группировка «Днепр» продвинулась в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области.
«Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 149 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, складам боеприпасов и топлива ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 68 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.