Радий Хабиров встретился в Баймакском районе с семьями погибших участников СВО.

4 февраля в селе Ургаза Баймакского района Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции Рината Сайфутдинова, Расуля Хибатуллина, Гадэля Исянгильдина, Булата Бурангулова, Айса Салимова, Ильмара Муралеева.
Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям, жёнам и детям погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которым погибшие воины награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них, — сказал Радий Хабиров. — Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей».
Глава Башкортостана напомнил, что в Республиканском кардиоцентре разработали программу оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО.
«Важно, чтобы вы берегли себя, заботились о своём здоровье, многим надо помогать воспитывать внуков, — отметил Радий Хабиров. — И, конечно, поддержка семей погибших ребят — первоочередная задача глав муниципалитетов. Они должны быть с вами всегда на связи, приглашать вас на мероприятия, помогать решать насущные проблемы, также принять все меры по увековечению памяти погибших бойцов».
Руководитель региона также дал поручения по ряду просьб родителей участников СВО.