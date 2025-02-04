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Губернатор Пермского края вручил ветерану СВО новую машину

Денис Давлетшин получил ранение груди, позвоночника и нижних конечностей в ходе спецоперации.

Источник: правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил ветерану СВО Денису Давлетшину новый отечественный автомобиль марки Лада Гранта. Боец был награжден орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

Во время прохождения службы Денис Давлетшин получил ранение груди, позвоночника и нижних конечностей. Он обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Там ему уже помогли с реабилитационными курсами и протезированием на голеностопный сустав.

«Транспортное средство полагается бойцам, имеющим удостоверение ветерана боевых действий и попадающим под категории: ветераны с инвалидностью по патологиям, парной ампутацией нижних конечностей либо передвигающиеся на кресле-коляске (неспособные к самостоятельному передвижению)», — говорится на сайте главы региона.

Кроме того, военнослужащему помогают с адаптацией жилого помещения под нужды и получением высшего образования по специальности практическая психология.

Отметим, в 2024 году Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативы Фонда «Защитники Отечества» по дополнительной поддержке участников СВО. Одна из них — это предоставление автомобилей, адаптированных ручным управлением.