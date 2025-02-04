Губернатор Пермского края вручил ветерану СВО новую машину

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил ветерану СВО Денису Давлетшину новый отечественный автомобиль марки Лада Гранта. Боец был награжден орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
Во время прохождения службы Денис Давлетшин получил ранение груди, позвоночника и нижних конечностей. Он обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Там ему уже помогли с реабилитационными курсами и протезированием на голеностопный сустав.
«Транспортное средство полагается бойцам, имеющим удостоверение ветерана боевых действий и попадающим под категории: ветераны с инвалидностью по патологиям, парной ампутацией нижних конечностей либо передвигающиеся на кресле-коляске (неспособные к самостоятельному передвижению)», — говорится на сайте главы региона.
Кроме того, военнослужащему помогают с адаптацией жилого помещения под нужды и получением высшего образования по специальности практическая психология.
Отметим, в 2024 году Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативы Фонда «Защитники Отечества» по дополнительной поддержке участников СВО. Одна из них — это предоставление автомобилей, адаптированных ручным управлением.