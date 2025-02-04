В Волгоградской области простились с погибшим бойцом СВО Русланом Бариевым

Житель Волгоградской области Руслан Бариев погиб в ходе специальной военной операции, мужественно защищая Родину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, он отдал свою жизнь, выполняя воинский долг, проявив мужество и самоотверженность. Весть о его гибели стала тяжелым ударом для родных, близких и его земляков.