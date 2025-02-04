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В Волгоградской области простились с погибшим бойцом СВО Русланом Бариевым

В Камышине проводили в последний путь героя спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волгоградской области Руслан Бариев погиб в ходе специальной военной операции, мужественно защищая Родину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, он отдал свою жизнь, выполняя воинский долг, проявив мужество и самоотверженность. Весть о его гибели стала тяжелым ударом для родных, близких и его земляков.

Военного проводили в последний путь с соблюдением воинских почестей. Он нем вспоминают как о добром, отзывчивом и смелом человеке.

Редакция «КП-Волгоград» выражает глубокие соболезнования родным и близким павшего бойца.