Вдове героя СВО чиновники не выделяли участок земли на Кубани

Жители Краснодарского края, которые не в состоянии содержать свой или арендованный участок земли, могут его лишиться. Раньше это было сделать сложно. Местным властям приходилось добиваться изъятия через прокуратуру, которая должна была разыскать собственников. Если их не находили, участок признавали бесхозным. Однако с 1 марта 2025 года государство упростило право изъятия надела, неиспользуемого по целевому назначению.