Вдове героя СВО чиновники не выделяли участок земли на Кубани

В Краснодарском крае прокуратура помогла вдове участника специальной военной операции получить земельный участок, в котором ей незаконно отказали. Женщина, муж которой посмертно награждён Орденом Мужества, обратилась в администрацию Новокубанского района с просьбой выделить землю, но получила отказ. Местные власти сослались на то, что она пропустила срок подачи заявления — 6 месяцев со дня гибели супруга, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
В силовом ведомстве проверили ситуацию и выявили несправедливость. Благодаря вмешательству прокуратуры в региональный закон внесли изменения: теперь сроки подачи заявлений для семей погибших военных отменены. Поправки приняты ЗСК 21 ноября 2024 года и вступили в силу 29 ноября*.
После повторных проверок администрация Новокубанского района подготовила земельный участок и передала его вдове.
* Изменения в закон № 5253-КЗ в статью 14 «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае».
Жители Краснодарского края, которые не в состоянии содержать свой или арендованный участок земли, могут его лишиться. Раньше это было сделать сложно. Местным властям приходилось добиваться изъятия через прокуратуру, которая должна была разыскать собственников. Если их не находили, участок признавали бесхозным. Однако с 1 марта 2025 года государство упростило право изъятия надела, неиспользуемого по целевому назначению.