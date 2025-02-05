Тело погибшего в Курской области Ефремова привезут в Приморье

Тело Сергея Ефремова, экс-командира добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатора Приморья, планируется вернуть домой к концу недели. Об этом сообщил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года.
По словам Тарабарина, тело Ефремова было эвакуировано с места его гибели, несмотря на опасные условия, включая наличие мин и атаки с воздуха дронов. Депутат уточнил, что в связи с активными боевыми действиями доставка погибших была затруднена, и поэтому тело Ефремова еще не было отправлено.
Тарабарин также сообщил, что сын Ефремова продолжает защищать Родину в зоне спецоперации, что подчеркивает семейную преданность службе. Ожидается, что в ближайшие дни тело погибшего будет доставлено в Приморье, чтобы его родные могли проститься с ним.
Напомним, вице-губернатор Приморья отправился в зону СВО добровольцем в августе 2024 года и возглавил отряд БАРС-22 «Тигр». 2 февраля стало известно, что Ефремов погиб в зоне спецоперации.