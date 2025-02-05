Тело погибшего в Курской области Ефремова привезут в Приморье

По словам Тарабарина, тело Ефремова было эвакуировано с места его гибели, несмотря на опасные условия, включая наличие мин и атаки с воздуха дронов. Депутат уточнил, что в связи с активными боевыми действиями доставка погибших была затруднена, и поэтому тело Ефремова еще не было отправлено.