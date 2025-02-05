В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия работают специальные службы, тушением огня занимаются 55 человек и 19 единиц техники.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.