Погибшего на СВО вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова могут похоронить на следующей неделе

Напомним, что о гибели Сергея Ефремова стало известно 2 февраля, сообщил о ней в социальных сетях губернатор Приморья Олег Кожемяко. А спустя двое суток, 4 числа, в Дальневосточной столице у стелы «Владивосток — город воинской славы» на главной площади «неравнодушные жители возложили цветы в память о погибшем командире отряда “Тигр”».