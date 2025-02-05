Погибшего на СВО вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова могут похоронить на следующей неделе

Вице-губернатора Приморья, командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова, погибшего во время выполнения задач СВО, могут похоронить на следующей неделе. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Дальний Восток» сообщил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.
«Его и его погибших ребят эвакуировали с поля боя. Если привезут его на выходных, то похороны будут на следующей неделе», — поделился с «КП» Виктор Тарабарин.
Напомним, что о гибели Сергея Ефремова стало известно 2 февраля, сообщил о ней в социальных сетях губернатор Приморья Олег Кожемяко. А спустя двое суток, 4 числа, в Дальневосточной столице у стелы «Владивосток — город воинской славы» на главной площади «неравнодушные жители возложили цветы в память о погибшем командире отряда “Тигр”».