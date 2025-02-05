В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обучаются противодействию БПЛА на полигонах в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«Здесь отрабатываем стендовую стрельбу, ведем стрельбу по воздушным целям, так как у нас на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу. Тарелки по скорости хотя бы чуть-чуть похожи на сам летательный аппарат, по размерам они даже чуть поменьше — усложняем работу, чтобы уже в реальных боевых действиях им было намного проще работать», — приводятся в сообщении слова инструктора по армейской тактической стрельбе с позывным «Татарин».
Уточняется, что подготовка военнослужащих проводится по методике спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок. При попадании дроби в летящую мишень та разбивается. Также личный состав во время выполнения упражнения ведет огонь по мишеням из штатного вооружения АК-12.
После выполнения программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.