В Ростовской области военные обучаются противодействию БПЛА

«Здесь отрабатываем стендовую стрельбу, ведем стрельбу по воздушным целям, так как у нас на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу. Тарелки по скорости хотя бы чуть-чуть похожи на сам летательный аппарат, по размерам они даже чуть поменьше — усложняем работу, чтобы уже в реальных боевых действиях им было намного проще работать», — приводятся в сообщении слова инструктора по армейской тактической стрельбе с позывным «Татарин».