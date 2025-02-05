Минобороны сообщило о зачистке еще одного квартала Часова Яра

«В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов крылатой пехоты была сорвана ротация личного состава ВСУ, что позволило нашим штурмовым группам овладеть новыми рубежами и зачистить еще один квартал от укронацистов в Часовом Яре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь по противнику велся из гаубиц Д-30. «После первого выстрела была проведена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Точным огнем артиллерийские расчеты из 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ», — сказали в Минобороны.