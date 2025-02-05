Минобороны сообщило о зачистке еще одного квартала Часова Яра

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), что помогло штурмовым группам продвинуться дальше и зачистить от сил противника еще один квартал Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.