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Минобороны сообщило о зачистке еще одного квартала Часова Яра

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), что помогло штурмовым группам продвинуться дальше и зачистить от сил противника еще один квартал Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов крылатой пехоты была сорвана ротация личного состава ВСУ, что позволило нашим штурмовым группам овладеть новыми рубежами и зачистить еще один квартал от укронацистов в Часовом Яре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь по противнику велся из гаубиц Д-30. «После первого выстрела была проведена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Точным огнем артиллерийские расчеты из 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ», — сказали в Минобороны.