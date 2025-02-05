Эксперт Степанов: Славянск является последним укрепрайоном ВСУ в ДНР

Славянск является последним укрепрайоном Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике, заявил военный эксперт Александр Степанов.
Он выразил мнение, что уничтожение ВСУ в этом районе будет означать окончательное освобождение ДНР.
«Сейчас действительно идут активные наступательные действия на северском направлении и формируются условия для дальнейшего развития наступательной операции на Славянск в рамках славянско-краматорской агломерации. Это ключевой и, вероятно, уже самый основной и последний укрепрайон противника, по результатам ликвидации которого, по большому счёту, будет закрыт вопрос окончательно в рамках освобождения Донецкой народной республики», — сказал Степанов в беседе с ТАСС.
Эксперт добавил, что в настоящее время украинские войска «особенно следят» за продвижением ВС РФ на северском участке. По его словам, это связано с тем, что город представляет собой «первую фишку домино, которая посыплет уже последнюю оборонительную линию» ВСУ.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины долго готовились к обороне Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике. По его словам, за Славянск и Краматорск развернутся серьёзные битвы.