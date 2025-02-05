Эксперт Степанов: Славянск является последним укрепрайоном ВСУ в ДНР

«Сейчас действительно идут активные наступательные действия на северском направлении и формируются условия для дальнейшего развития наступательной операции на Славянск в рамках славянско-краматорской агломерации. Это ключевой и, вероятно, уже самый основной и последний укрепрайон противника, по результатам ликвидации которого, по большому счёту, будет закрыт вопрос окончательно в рамках освобождения Донецкой народной республики», — сказал Степанов в беседе с ТАСС.