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Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ под Курском

Были использованы авиаракеты.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж ударного вертолёта Ми-28НМ в составе смешанной группы. Были использованы авиаракеты.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В МО добавили, что после удара экипажи осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Ликвидацию целей подтвердил передовой авианаводчик.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины в Курской области.