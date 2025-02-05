Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ под Курском

Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж ударного вертолёта Ми-28НМ в составе смешанной группы. Были использованы авиаракеты.
«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ», — рассказали в ведомстве.
В МО добавили, что после удара экипажи осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Ликвидацию целей подтвердил передовой авианаводчик.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины в Курской области.