Спикер приморского парламента помог сыну участника СВО

Как рассказали в краевом парламенте, молодой человек столкнулся с трудностями при получении документа, необходимого для прохождения обязательной морской практики, поскольку его мать скончалась в 2021 году, а отец, получивший серьезное ранение в ходе боевых действий, проходит лечение в другом регионе.
Студент МГУ имени Г. И. Невельского обратился за содействием в рамках приема граждан, который регулярно проводится в приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Ранее уже помогавший этой семье с вопросами поступления в высшее учебное заведение Антон Волошко незамедлительно откликнулся на просьбу. В тесном взаимодействии с сотрудниками управления по вопросам миграции краевого УМВД вопрос был решен в кратчайшие сроки.
Спикер Заксобрания подчеркнул, что поддержка защитников Отечества и их семей — ключевая задача депутатского корпуса, и каждое обращение требует особого внимания. Он отметил, что в 2024 году около 40% обращений поступило именно от ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их родственников. Такие обращения касаются различных вопросов — от социального обеспечения и получения льгот до решения бытовых проблем.
«Пока наши ребята противостоят врагу, они должны быть уверены на 100 процентов, что их семьям помогут в решении любых возникающих вопросов. Поэтому мы не делим обращения на важные и неважные, наш святой долг — оказать содействие в любой ситуации», — подчеркнул Антон Волошко.
По его словам, оказание адресной помощи ветеранам и их семьям остается приоритетом работы депутатов. В дальнейшем планируется усиление мер поддержки, в том числе упрощение бюрократических процедур для семей военнослужащих.