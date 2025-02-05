Спикер приморского парламента помог сыну участника СВО

Спикер Заксобрания подчеркнул, что поддержка защитников Отечества и их семей — ключевая задача депутатского корпуса, и каждое обращение требует особого внимания. Он отметил, что в 2024 году около 40% обращений поступило именно от ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их родственников. Такие обращения касаются различных вопросов — от социального обеспечения и получения льгот до решения бытовых проблем.