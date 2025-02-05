Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани обломки БПЛА упали в резервуар с нефтепродуктами

По предварительной информации, пострадавших нет.

Минувшей ночью в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с нефтепродуктами. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, в емкости горючего вещества было незначительное количество.

«Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Тушат огонь 55 человек на 19 спецмашинах.

По предварительной информации, пострадавших нет. Иные последствия налета пока неизвестны.

Жителям региона также напомнили об опасности съемки БПЛА и призвали доверять только официальной информации.

Обновлено в 08:14.

В ежедневной сводке Минобороны РФ информации о работе ПВО в Краснодарском крае нет. По информации военного ведомства, за ночь были сбиты четыре БПЛА: 2 — в Белгородской области, 2 — в Курской.