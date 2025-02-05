На Кубани обломки БПЛА упали в резервуар с нефтепродуктами

Минувшей ночью в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с нефтепродуктами. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, в емкости горючего вещества было незначительное количество.
«Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Тушат огонь 55 человек на 19 спецмашинах.
По предварительной информации, пострадавших нет. Иные последствия налета пока неизвестны.
Жителям региона также напомнили об опасности съемки БПЛА и призвали доверять только официальной информации.
Обновлено в 08:14.
В ежедневной сводке Минобороны РФ информации о работе ПВО в Краснодарском крае нет. По информации военного ведомства, за ночь были сбиты четыре БПЛА: 2 — в Белгородской области, 2 — в Курской.