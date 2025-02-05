Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

«Разведывательными подразделениями были оперативно переданы данные обнаруженной цели ударным средствам. Расчет FPV-дрона центра “Рубикон” нанес удар по заданным координатам, в результате чего уничтожил личный состав ВСУ и пункт временной дислокации на покровском направлении», — сказали в ведомстве.