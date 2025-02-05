«Разведывательными подразделениями были оперативно переданы данные обнаруженной цели ударным средствам. Расчет FPV-дрона центра “Рубикон” нанес удар по заданным координатам, в результате чего уничтожил личный состав ВСУ и пункт временной дислокации на покровском направлении», — сказали в ведомстве.
Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» уничтожил личный состав и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры поражения пункта противника.