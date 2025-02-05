На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 5 фев — РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ночь на среду заявил, что в станице Новоминской обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, позже возгорание локализовали, предварительно, никто не пострадал.
«Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 08.11», — говорится в сообщении.