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На Кубани потушили резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА

В станице на Кубани потушили загоревшийся после атаки БПЛА нефтерезервуар.

КРАСНОДАР, 5 фев — РИА Новости. Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью потушено, сообщили в среду в оперштабе Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ночь на среду заявил, что в станице Новоминской обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, позже возгорание локализовали, предварительно, никто не пострадал.

«Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 08.11», — говорится в сообщении.