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Роботизированные тележки из Хабаровска отправили бойцам СВО

Они предназначены для доставки грузов и эвакуации раненых.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае налажен выпуск роботизированных тележек для нужд специальной военной операции. Первая партия этих аппаратов, получивших название «Хабаровск», уже отправлена в зону боевых действий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Вице-губернатор Артем Мельников лично оценил характеристики тележек перед отправкой. По его словам, по поручению губернатора Дмитрия Демешина создан научно-технический центр АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». Основная задача центра — производство беспилотников и роботизированных тележек для поддержки российских военнослужащих. Мельников подчеркнул, что губернатор поставил задачу многократно нарастить темпы производства, чтобы обеспечить бойцам постоянную поддержку с тыла.

Роботизированные тележки из Хабаровска отправлены бойцам СВО. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Роботизированные тележки из Хабаровска отправлены бойцам СВО. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

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Роботизированные тележки предназначены для доставки грузов и эвакуации раненых, что значительно облегчит выполнение боевых задач в условиях активного противодействия противника. Их применение особенно эффективно на участках местности с высокой вероятностью обстрела.

Это лишь один из примеров поддержки, оказываемой Хабаровским краем участникам СВО. Ранее регион передал военнослужащим Восточного военного округа партию автомобилей «Ерофей», оптические приборы, а также спецподразделениям Росгвардии — противоосколочные костюмы «Кобальт-Л». Кроме того, авиационному соединению были переданы детекторы дронов «Булат».