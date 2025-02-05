Роботизированные тележки из Хабаровска отправили бойцам СВО

Вице-губернатор Артем Мельников лично оценил характеристики тележек перед отправкой. По его словам, по поручению губернатора Дмитрия Демешина создан научно-технический центр АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». Основная задача центра — производство беспилотников и роботизированных тележек для поддержки российских военнослужащих. Мельников подчеркнул, что губернатор поставил задачу многократно нарастить темпы производства, чтобы обеспечить бойцам постоянную поддержку с тыла.