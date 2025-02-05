Роботизированные тележки из Хабаровска отправили бойцам СВО

В Хабаровском крае налажен выпуск роботизированных тележек для нужд специальной военной операции. Первая партия этих аппаратов, получивших название «Хабаровск», уже отправлена в зону боевых действий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Вице-губернатор Артем Мельников лично оценил характеристики тележек перед отправкой. По его словам, по поручению губернатора Дмитрия Демешина создан научно-технический центр АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». Основная задача центра — производство беспилотников и роботизированных тележек для поддержки российских военнослужащих. Мельников подчеркнул, что губернатор поставил задачу многократно нарастить темпы производства, чтобы обеспечить бойцам постоянную поддержку с тыла.
Роботизированные тележки из Хабаровска отправлены бойцам СВО. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Роботизированные тележки из Хабаровска отправлены бойцам СВО. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Роботизированные тележки предназначены для доставки грузов и эвакуации раненых, что значительно облегчит выполнение боевых задач в условиях активного противодействия противника. Их применение особенно эффективно на участках местности с высокой вероятностью обстрела.
Это лишь один из примеров поддержки, оказываемой Хабаровским краем участникам СВО. Ранее регион передал военнослужащим Восточного военного округа партию автомобилей «Ерофей», оптические приборы, а также спецподразделениям Росгвардии — противоосколочные костюмы «Кобальт-Л». Кроме того, авиационному соединению были переданы детекторы дронов «Булат».