Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

Мужчина представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Источник: IrkutskMedia.ru

Рядовой Сергей Пилипейко из Тулуна погиб в зоне проведения СВО. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ мужчина представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулуна, Сергей Сергеевич родился в селе Ан-Станица Куйтунского района, вырос в Тулуне. Окончил девять классов средней школы № 2, а после ГБПОУ Тулунский аграрный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В июне 2012 года был призван в армию.

В июле 2023-го мужчина заключил контракт с Минобороны России. Сергей Пилипейко пал во время выполнения боевого задания.

С военнослужащим простились сегодня, 5 февраля.