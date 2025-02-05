Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба администрации Тулуна, Сергей Сергеевич родился в селе Ан-Станица Куйтунского района, вырос в Тулуне. Окончил девять классов средней школы № 2, а после ГБПОУ Тулунский аграрный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В июне 2012 года был призван в армию.