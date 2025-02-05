Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

Рядовой Сергей Пилипейко из Тулуна погиб в зоне проведения СВО. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ мужчина представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулуна, Сергей Сергеевич родился в селе Ан-Станица Куйтунского района, вырос в Тулуне. Окончил девять классов средней школы № 2, а после ГБПОУ Тулунский аграрный техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В июне 2012 года был призван в армию.
В июле 2023-го мужчина заключил контракт с Минобороны России. Сергей Пилипейко пал во время выполнения боевого задания.
С военнослужащим простились сегодня, 5 февраля.