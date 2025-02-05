Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новошахтинске объявляли угрозу ракетной опасности

В Новошахтинске Ростовской области объявлена угроза ракетной опасности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Информация появилась на ресурсе в 12:30 по московскому времени.

Тревога продлилась 10 минут. В 12.40 был объявлен отбой опасности.