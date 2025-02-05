В Новошахтинске объявляли угрозу ракетной опасности

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Информация появилась на ресурсе в 12:30 по московскому времени.
Тревога продлилась 10 минут. В 12.40 был объявлен отбой опасности.
В Новошахтинске Ростовской области объявлена угроза ракетной опасности.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Информация появилась на ресурсе в 12:30 по московскому времени.
Тревога продлилась 10 минут. В 12.40 был объявлен отбой опасности.