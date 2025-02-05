После массированной атаки БПЛА в Волгоградской области усилят цензуру

Последняя массированная атака БПЛА на Волгоград, которую отражали всю ночь со 2 на 3 февраля 2025 года, показала, что вместо того, чтобы спрятаться в квартирах и отойти от окон многие жители, услышав новости о приближающихся дронах, бегут на улицу с телефонами. Такие «народные корреспонденты» очень помогают врагу, выкладывая в сети дислокацию ПВО и последствия ударов. Власти Волгоградской области решили это пресечь. 5 февраля в администрации области на заседании оперштаба под руководством губернатора Андрея Бочарова приняли решение усилить ответственность за распространение информации, «способной нанести ущерб жизни и здоровью граждан и имущественному комплексу региона, предприятий».