После массированной атаки БПЛА в Волгоградской области усилят цензуру

Последняя массированная атака БПЛА на Волгоград, которую отражали всю ночь со 2 на 3 февраля 2025 года, показала, что вместо того, чтобы спрятаться в квартирах и отойти от окон многие жители, услышав новости о приближающихся дронах, бегут на улицу с телефонами. Такие «народные корреспонденты» очень помогают врагу, выкладывая в сети дислокацию ПВО и последствия ударов. Власти Волгоградской области решили это пресечь. 5 февраля в администрации области на заседании оперштаба под руководством губернатора Андрея Бочарова приняли решение усилить ответственность за распространение информации, «способной нанести ущерб жизни и здоровью граждан и имущественному комплексу региона, предприятий».
Андрей Бочаров напомнил, что на территории Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности.
— Фашистский режим Украины продолжает осуществление террористических актов против мирных граждан, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры нашей страны. Органы власти, органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, специальные службы во взаимодействии с Министерством обороны России, с предприятиями и организациями принимают комплексные меры по обеспечению безопасности жителей и территории Волгоградской области, — напомнил губернатор. Но некоторые люди, по мнению властей, обеспечивать безопасность мешают. В постановлении губернатора четко пропишут, какие действия теперь будут наказывать штрафами.
В ряде регионов власти уже ввели штрафы за показ работы ПВО и последствий «прилетов». В том числе такие решения приняли в Ленинградской и Курской областях, где обычных людей наказывают штрафами до 3 тысяч, а юридических лиц — до 50 тысяч рублей.