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Для участников СВО и членов их семей заработала горячая линия по вопросам трудоустройства

Звонки принимают в будние дни с 9:00 до 18:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Центр занятости населения РТ запустил горячую линию по содействию в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Операторы колл-центра консультируют по всем необходимым вопросам и направляют к необходимым специалистам.

Обратиться на горячую линию можно по телефону: +7 (843) 564−11−11. Звонки принимают в будние дни с 9:00 до 18:00, сообщает центр занятости населения РТ.

Узнать о специальных мерах поддержки и ознакомиться с полным комплексом услуг службы занятости ветераны (участники) СВО могут в новом разделе на портале «Работа России».

Напомним, в ДК химиков 21 февраля организуют бесплатную специализированную ярмарку вакансий для участников спецоперации и членов их семей. Специалисты службы занятости населения проконсультируют граждан по вопросам труда и занятости, профессионального обучения, дополнительного профобразования и профориентации.