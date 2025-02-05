Для участников СВО и членов их семей заработала горячая линия по вопросам трудоустройства

Центр занятости населения РТ запустил горячую линию по содействию в трудоустройстве участников СВО и членов их семей. Операторы колл-центра консультируют по всем необходимым вопросам и направляют к необходимым специалистам.
Обратиться на горячую линию можно по телефону:
Узнать о специальных мерах поддержки и ознакомиться с полным комплексом услуг службы занятости ветераны (участники) СВО могут в новом разделе на портале «Работа России».
Напомним, в ДК химиков 21 февраля организуют бесплатную специализированную ярмарку вакансий для участников спецоперации и членов их семей. Специалисты службы занятости населения проконсультируют граждан по вопросам труда и занятости, профессионального обучения, дополнительного профобразования и профориентации.