Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 5 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские военнослужащие освободили два населенных пункта

Подразделения «Западной» группировки войск взяли под контроль село Новомлынск Харьковской области.

Бойцы группировки «Центр» заняли село Барановку в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» противостоит противнику под Волчанском

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по бригаде теробороны в районе города Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Запада» продвинулись вперед

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и бригаде нацгвардии в районах семи населенных пунктов Харьковской области и села Ямполовка в ДНР.

Украинская сторона потеряла более 220 боевиков, три боевые бронированные машины, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

«Южная» группировка заняла выгодные рубежи

Подразделения «Южной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 200 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 500 боевиков

Военнослужащие «Центральной» группировки поразили девять бригад противника, в том числе штурмовую бригаду «Лють» национальной полиции Украины в районах 11 населенных пунктов ДНР.

За сутки украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» продолжила наступление в ДНР и Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки составили до 120 человек. Также украинская сторона лишилась боевой бронированной машины, трех автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» продвинулась в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области.

«Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 157 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.

Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 57 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.