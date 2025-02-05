Российские военнослужащие освободили два населенных пункта
Подразделения «Западной» группировки войск взяли под контроль село Новомлынск Харьковской области.
Бойцы группировки «Центр» заняли село Барановку в ДНР.
Группировка «Север» противостоит противнику под Волчанском
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по бригаде теробороны в районе города Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись вперед
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и бригаде нацгвардии в районах семи населенных пунктов Харьковской области и села Ямполовка в ДНР.
Украинская сторона потеряла более 220 боевиков, три боевые бронированные машины, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Подразделения «Южной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 200 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, пять автомобилей и два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 500 боевиков
Военнослужащие «Центральной» группировки поразили девять бригад противника, в том числе штурмовую бригаду «Лють» национальной полиции Украины в районах 11 населенных пунктов ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» продолжила наступление в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили до 120 человек. Также украинская сторона лишилась боевой бронированной машины, трех автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвинулась в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области.
«Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 157 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 57 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.